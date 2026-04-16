【ニューエラ×「リアル」コラボアイテム】 受注期間：4月16日～5月7日11時59分 【拡大画像へ】 ニューエラは、井上雄彦氏の人気漫画「リアル」の単行本最新17巻の発売を記念したコラボアイテムを、4月16日よりZOZOVILLA限定で発売した。受注販売の期間は4月16日から5月7日11時59分まで。商品の発送はキャップが8月下旬ごろ、Tシャツが9月上旬ごろの予定。 また、4月16