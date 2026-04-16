日本サッカー協会(JFA)は16日、元日本代表でサンフレッチェ広島の初代総監督を務めた今西和男氏(享年85)が亡くなったことを受け、宮本恒靖会長、田嶋幸三名誉会長、川淵三郎相談役、森保一監督の追悼メッセージを発表した。今西氏の逝去は16日に広島が発表。今西氏は東洋工業(現マツダ)に入社後、同サッカー部でDFとして活躍し、日本代表にも選出されたほか、引退後は社業を経てサッカー界に貢献。サンフレッチェ広島の誕生に