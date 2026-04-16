日本サッカー協会(JFA)は16日、元日本代表MFの中村俊輔氏(47)が日本代表コーチに就任することが決まったと発表した。北中米W杯開幕を2か月後に控える直前での電撃招聘となった。中村氏は選手時代に国際Aマッチ98試合24得点を記録し、W杯ブラジル大会、南アフリカ大会を経験した日本サッカー界のレジェンド。22年限りで現役を引退した後、23年から昨季まで横浜FCでコーチを務めていた。今季はフリーの立場でU-19 Jリーグ選抜の