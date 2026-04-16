東京証券取引所が１６日に発表した４月第２週（４月６～１０日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１兆６４１８億９６１４万円と大幅に２週連続で買い越した。前週は１兆９１４９億８９１８万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１０２５億円の売り越し。現物・先物の合計では１兆５３９３億円と２週連続の買い越しとなった。前週は５０１８億