俳優の小芝風花がInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：小芝風花が4種の“手編み”ピクミン帽子をお披露目クオリティの高さにファンも騒然 投稿された写真では、金髪の小芝でピースサインと9のマークを作り、“29歳ポーズ”で誕生日を報告。見ているだけで元気が出るような、ビタミン感たっぷりの弾ける笑顔を見せている。また、つい最近まで暗い髪色だった彼女が金髪でガラリとイメチェ