先月、長崎市の稲佐山にあるスロープカーが運行中に突然停止し、乗客がけがをする事故を起こしていたことがわかりました。 長崎市は事故について公表していませんでした。 （小林勇大アナウンサー） 「稲佐山の展望台とつなぐスロープカーですが、終日運休となっています」 事故が起きたのは、稲佐山の山頂と中腹の約500メートルを結ぶ「長崎稲佐山スロープカӦ