大規模な野火が発生している根室の様子です。消火活動が続いているのは、根室市珸瑤瑁１丁目の草地で、４月１６日午後１時前、消防から警察に「野火火災が起きている」と通報がありました。草地から黒煙があがり、奥には炎も確認できます。道によりますと、午後１時半時点で草地３５ヘクタールに燃え広がっていて、けが人はいませんが、付近に住む人２人が避難しました。道のヘリコプター１機が現在、空中から消火活動