長崎市の花「アジサイ」の直売会が、18日(土)から市内で始まります。 今年も色とりどりの品種がそろっています。 18日(土)から始まる直売会を前に、16日17日の2日間は得意客を対象とした先行販売を行っている、長崎市の「三浦園芸」。 丸いボリューム感が人気の「コットンキャンディ」。 白とピンクのグラデーションが美しい「女神降臨」など、約40種類、2万2000株のアジサイを栽培する