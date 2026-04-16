タレントの矢口真里（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。モーニング娘。時代の人気ユニット「ミニモニ。」の衣装姿を披露した。「ムチムチミニモニ。アップしときます」と書き出した矢口。「改めて、ミニモちゃんが魅仁夢ちゃんとしてプロレスデビューしました」と「ミニモニ。」公式キャラクター「ミニモちゃん」が東京女子プロレス両国国技館大会でプロレスデビューを飾ったことを報告した。ミニモニ。時代の衣装で