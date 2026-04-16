左第5中手骨の骨折でリハビリ中の巨人・リチャード内野手（26）が16日、川崎市のジャイアンツ球場で離脱後、初めてノックを受けた。塁間のほどの距離感でノッカーの打球を捕球。ゴロやライナーをさばいた。前日から再開したマシン打撃でも汗を流し、「順調です」と笑みを浮かべた。