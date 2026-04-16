◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年4月16日北九州市民）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が先制の3号3ランを放った。初回1死二、三塁で楽天・藤原のスライダーを左中間席まで運んだ。2連敗中で、負ければ首位陥落の危機。いきなり主砲のバットが空気を変えた。柳田の本塁打は11日の日本ハム戦以来。4連勝中の楽天が勝てば2022年6月23日以来、1393日ぶりの首位に立つ。▼柳田打ったのはスライダーです。