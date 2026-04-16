右ヒラメ筋肉離れで離脱していた日本ハム・斎藤友貴哉投手（31）が16日、ロッテ戦（ZOZOマリン）で今季初の1軍昇格を果たした。今年2月の春季キャンプ中に負傷し、ゲーム復帰まで約2週間の見通しと診断されていた。当初の予定よりも遅れて3月28日の巨人2軍戦（鎌ケ谷）で実戦復帰。14日の中日2軍戦（同）では1回を打者3人で封じ「もう100％。ここからまた上がってくると自分を信じて試合に取り組んでいきたい」と語った。