7人組グループ・Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が公式アンバサダー＆ナビゲーターを務める『ガウディ没後100年公式事業NAKED meets ガウディ展』が、あす17日から6月15日まで大阪・VS.（グラングリーン大阪内）で開催される。これに先駆け、最新の展示風景が公開された。【写真】神秘的…青髪姿の伊野尾慧同展は、ガウディ没後100年とサグラダ・ファミリアのメインである「イエスの塔」完成という歴史的節目にあわせて、 ネイキッド