最大震度7を観測した熊本地震から10年を迎え、木原官房長官は“災害から得られた教訓を生かし、人命・人権最優先の防災立国の実現に力を尽くす”と強調しました。木原官房長官はきょう（16日）午前、熊本市内で開催された熊本地震の追悼式に出席し、亡くなった278人の犠牲者を悼みました。その後、被災した熊本城の復興状況や、災害発生時に司令塔となる熊本県の防災センターを視察しました。木原稔 官房長官「熊本地震をはじ