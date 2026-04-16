都内の中国大使館は、大使館に対して、脅迫状や爆破予告が相次ぎ、「テロの脅威にさらされている」などと日本政府や警察の対応を批判しました。中国国営メディアによりますと、16日午後、都内にある中国大使館は会見で、先月5日に大使館に脅迫状が届き、大使館や領事館に攻撃をするなどと書かれていたことを明らかにしました。送り主は、元警察官と元自衛隊員で構成していると自称する団体だったということです。事件との関係は不