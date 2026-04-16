アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始した2月28日以来、ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態になった。原油の9割を中東産に頼っている日本にとり、ホルムズ海峡の封鎖は大打撃になっている。「高市早苗首相は4月7日の記者会見で『年を越えて原油の供給を確保できるめどがついた』と表明しました。しかし補助金でレギュラーガソリンは1リットル170円以下に抑えられていますが、生活に密着している石油由来製品に価格高騰や