ケーツーステーションより、『ちびまる子ちゃん』のキャラクターたちがヘアバンドになった「ちびまる子ちゃんヘアバンド」が4月下旬よりカプセルトイに登場します。 価格は1回500円。ラインナップは、まる子、たまちゃん、丸尾君、花輪クンの4種類。それぞれのキャラクターの目元がデザインされたヘアバンドですが、なぜか全員縦線が入った表情。『ちびまる子ちゃん』らしい表情に、おもわず「ガーン」という音が聞こえてきそうで