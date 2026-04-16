高血圧や動脈硬化、コレステロール、中性脂肪――健診結果の数値が気になり始めると、「血管年齢」を若く保つ方法が気になる人も多いのではないでしょうか。こうした血管と心臓の健康を守る習慣をまとめた書籍『「血管と心臓にいいこと」、ぜんぶ集めました。』（工藤孝文監修／ホームライフ取材班編／青春出版社）より、一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは「60代が20代の血管を取り戻せる！奇跡の栄養素とは!?」。血管の老