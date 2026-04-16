政府が設置を目指す「防災庁」の地方機関。石川県の山野知事は16日の定例会見で、誘致に前向きな姿勢を示しました。災害対応の司令塔として、政府が早ければことし11月に設置を目指している防災庁。リスク分散のため、複数の分局を地方に配置する方針で、これまで石川県では、小松基地周辺での分局設置を求めてきました。16日の会見で、山野知事は「石川県内に設置されれば、能登半島地震や豪雨災害での県の取り組みや知見を全国で