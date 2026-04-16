ロックミュージシャン・布袋寅泰の“軽率投稿”が思わぬ波紋を広げた裏で、妻・今井美樹の“変化”に注目が集まっている。「布袋さんは4月11日、Xで《未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか?素晴らしいことなんだよ》と投稿しました。この日、来日中のイギリスのハードロックバンド『ディープ・パープル』が首相官邸を訪問し、高市早苗首相と面会したのです。その様子に、ミュージシャンとしてテン