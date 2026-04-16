バンダイ キャンディ事業部は4月21日、「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)を全国のファミリーマートのチルドスイーツコーナーで発売する。「星のカービィ まんまる焼き 2026」(250円)同商品は、まんまるピンク色のもちもちな今川焼きに、6種類のカービィの焼き印を施したチルドスイーツ。カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、カービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、いろいろな表情やポ