春になり暖かくなると増えてくるのがカラスの巣です。こちらは実際の大きさに合わせて作ったカラスの巣の模型です。直径は約50センチ。想像よりも大きいと思います。そしてこの巣の中には時折、針がねなどの電気を通しやすい素材が混じっていて、停電を引き起こす場合があります。この巣の撤去作業の現場を取材しました。 16日、作業員が電柱の上から撤去していたのはカラスの巣。平本 駿介 記者：「こちらが撤去されたカラス