カインズは4月15日、「カインズ 苅田店」を福岡県苅田町にグランドオープンした。カインズ 苅田店(オープン準備の様子)同店は、自動車産業が盛んな臨海工業地帯であり、北九州空港へのアクセスも良い「交通のハブ」である苅田町において、多様なライフスタイルを支える拠点を目指す。隣接する「ラ・ムー苅田店」とともに、ワンストップショッピングを実現する。店内では、新生活や家事の負担を軽減するカインズオリジナルの時短・