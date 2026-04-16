レースクイーンの池永百合が16日にInstagramを更新。ピンクのミニ丈姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」水着姿も（17枚）池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンなどとして活躍している。前澤友作主催のゴルフツアー「前澤杯 MAEZAWA CU