「ホロライブ」所属のVTuber・博衣こよりさんが、16日までに自身のチャンネルで料理配信を実施。本格的なカレー作りに挑戦し、審査員として駆けつけた5期生・雪花ラミィさんに振舞った。【動画】博衣こよりさんが本格カレーに挑戦する料理配信今回こよりさんが作ったのは、市販のルーを使わない無水スパイスカレーで、鶏肉やトマト、玉ねぎなどオーソドックスな具材に加え、パプリカ、ズッキーニ、茄子と夏野菜も用意。火が