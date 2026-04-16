アニメ映画『ボーイズ・ゴー・トゥ・ジュピター』の公開日が5月22日と決まった。併せて、メインビジュアル、予告編、場面写真が一挙解禁された。【動画】『ボーイズ・ゴー・トゥ・ジュピター』予告編本作は、年の瀬の気配が漂うフロリダを舞台に、学校も中退し、友達とおしゃべりするかフードデリバリーのバイトをして1日を過ごす青年ビリー・5000が⼈⽣を変えるべく5000ドルを必死に稼ごうと奮闘する物語。カル