和田琢磨、中村梅雀、相葉裕樹、今江大地らが出演する舞台『十二人の怒れる男』より、新ビジュアルが解禁。併せてキャストコメントも到着した。【写真】舞台『魔道祖師』遡かい編、和田琢磨ら6名のキャラビジュ本作は、レジナルド・ローズによる不朽の名作戯曲。ひとりの少年の命をめぐり、十二人の男たちが密室で議論を重ねる、法廷劇の金字塔的作品。今回は、和田琢磨、中村梅雀、相葉裕樹、今江大地、陳内将、長江崚行、