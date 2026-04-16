７１歳アナウンサーの近影に衝撃が走っている。１６日までにインスタグラムで「春先のお出かけにぴったりのノースリーブワンピースと一枚仕立てのコート。この組み合わせは着られる時期が短いです」とコーデを紹介したのは、元ＴＢＳアナウンサーで現在フリーの吉川美代子さん。「ワンピースの３色の中の暗いボルドーと合わせて、ロジェ・ヴィヴィエのローヒールもボルドー色。アクセサリーは靴のバックルと同じシルバー色に