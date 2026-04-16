◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が自身初となる伝統の一戦で先発。いきなり３点の援護をもらって迎えた初回、２死一塁から４番・佐藤に今季３登板目で初被弾となる２ランを浴びた。内角高め１４５キロのボール球をバックスクリーン右に運ばれて驚きの表情を浮かべた。１５日の同戦が雨天中止となりスライドに。きょう勝てば野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて単独３位と