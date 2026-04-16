この春もボブヘアのトレンドは継続中。40・50代がこなれた雰囲気を醸し出すなら、軽やかな動きやカラーリングがポイントになりそうです。今回は大人の余裕漂うボブヘアを紹介するので、気になったらぜひ真似してみて。 メリットの詰まったくびれボブ @osm1019さんが、「再現性が高く、長持ちするスタイル」と紹介する、首元でキュッとくびれる形のボブ。低い位置にレイヤーを入れることで、毛先が軽い質感に