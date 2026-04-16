「キングオブコント」7代目王者のコンビ・シソンヌのじろうが12日に更新したインスタグラムに「マタギの方からもサイン頼まれてた」と投稿した。 【写真】「マタギの秦さんへ」と贈ったシソンヌ・じろうのサイン じろうは「実家に帰ると親族が頼まれていた分のサインを書くんだけど、ついにマタギの方からもサイン頼まれてた。熊撃ちご苦労様です」と記した。青森県弘前市出身とあり、マタギとの縁も決して薄くないようだ。