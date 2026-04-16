提供：みまさか観光局 岡山県美作市の一般社団法人 みまさか観光局では、美作市でしか味わえない体験コンテンツを500円お得に楽しめる「みまさかお出かけパスポート」を販売します。果物狩りや木工を体験できる施設や、飲食店などを観光客に周遊してもらい「みまさか」の魅力を知ってもらおうと企画したものです。 パスポートは600円分の利用券が5枚つづり（3000円分）となっていて、2500円で販売されま