5月29日から新たな防災気象情報を運用へ気象庁 5月29日から気象庁が発表する警報などの防災気象情報が、大きく変わります。市町村などが発表する避難情報と、とるべき避難行動が分かりやすくなりました。 「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」について5段階の警戒レベルの数字を付けて発表し、避難のタイミングを判断しやすくなります。 5段階のうち、レベル3では高齢者など避難に時間がかかる人は危険な場所