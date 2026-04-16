記事ポイントスター食堂株式会社が昭和10年発行の接客マニュアルを初公開するレセプションを開催します。京都洋食スター食堂 總本店が木村英輝氏の巨大壁画とともに復活オープンします。レセプションが木村祐一氏と木村英輝氏を迎えたトークセッションや内覧を実施します。スター食堂が、京都洋食スター食堂 總本店の復活オープンに先立つレセプションを開催します。レセプションは昭和10年発行の接客マニュアルを初公開し、京都の