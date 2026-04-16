記事ポイント東京指定自動車教習所協会が交通安全をテーマにした第17回川柳コンテストの応募を受け付けています。第17回川柳コンテストは最優秀賞に賞金10万円を用意し、誰でも参加できます。第17回川柳コンテストはWebやハガキなど複数の方法で応募できます。東京指定自動車教習所協会が、春の全国交通安全運動の一環として第17回「交通安全」川柳コンテストを開催しています。第17回「交通安全」川柳コンテストは、交通安全への