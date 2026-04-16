米沢市の県立米沢栄養大学で、同僚の研究室に侵入していたとして去年10月、建造物侵入の疑いで書類送検された50代の男性教授について、米沢簡易裁判所は7日付で罰金20万円の略式命令を出しました。建造物侵入の罪で略式命令を受けたのは、県立米沢栄養大学に勤務する50代の男性教授です。男性教授は去年8月から9月にかけて他の教員の研究室に正当な理由なく複数回侵入していたとして去年10月に書類送検されていました。男性教授は