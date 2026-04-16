記事ポイント体幹を直接冷やせる凍結ペットボトル用ポーチ溶けた水をそのまま飲める冷却と水分補給の両立建設現場やスポーツ、外出まで幅広く使える設計イデアが、凍結したペットボトルで体幹を冷やせる「体幹冷却ポーチ」を開発しています。体幹冷却ポーチは、冷却に使った水をそのまま飲める“飲める冷却”という新しい発想が魅力です。体幹冷却ポーチは、猛暑日の屋外作業やスポーツ、日常の外出で暑さ対策と水分補給をまとめて