記事ポイントZOZOTOWNに「AURORA」公式ショップがオープンUngridとdazzlinの晴雨兼用傘を限定先行予約販売傘や帽子、洋品など幅広いファッション雑貨を展開オーロラは、ZOZOTOWNに「AURORA」公式ショップをオープンしています。公式ショップは、Ungridとdazzlinの晴雨兼用傘をZOZOTOWN限定で先行予約販売しています。公式ショップは、傘や帽子、洋品などのファッション雑貨をオンラインで選びやすい売り場です。 AURORA「ZOZO