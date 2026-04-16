5人組グループ・KEY TO LITの佐々木大光が16日から東京・シアター1010で上演される主演舞台『ダッドシューズ2026』公開ゲネプロ前取材会に参加した。内容にちなみ“手放せないもの”について佐々木は「やっぱりKEY TO LITのメンバー」と堂々と回答した。【集合ショット】色鮮やか！衣装で登場した佐々木大光＆後藤健流ら今作は、“ダッドシューズ”と呼ばれる古臭いデザインのシューズを偶然手に入れた主人公・若木翔（佐々