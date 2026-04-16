大相撲春巡業は16日、横浜市で行われ、休場していた幕内・藤青雲（28＝藤島部屋）が合流した。鼻の不調で3月31日に手術を受けた。「ちょっと鼻が曲がっている。鼻の軟骨。空気の通りが悪くて、軟骨を削ってもらった」。術後は部屋で調整していたといい、「なかなか寝付きも悪くて、目覚めも良くなかった。今はスッキリです。全然違う」と元気な姿を見せた。この日は、ぶつかり稽古などで汗を流し、今後は申し合いにも参加す