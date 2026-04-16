１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４１５円２９銭（０・８６％）高の４万８９４８円８７銭だった。中東情勢の緊張緩和への期待から、３日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１４銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３８４円１０銭（２・３８％）高の５万９５１８円３４銭で、約１か月半ぶりに最高値を更新した。日経平均への