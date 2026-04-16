RIZAPグループが建設業界参入を表明した記者会見＝14日、東京都新宿区（同社提供）建設業界の人手不足が深刻化する中、異業種が参入する動きが出てきた。無人営業型スポーツジム「chocoZAP（チョコザップ）」を運営するRIZAP（ライザップ）グループ（東京）が建設業への本格参入を表明。低コストでのスピード出店を実現させた知見を生かし、内装工事の受注を目指す。ライザップは14日、店舗の内装などを請け負う新事業を始める