◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年4月16日甲子園）阪神の佐藤輝明内野手（28）が今季4号となる2ランを放った。3点劣勢となった初回、2死一塁で巨人の先発・田中のインハイの145キロ直球を捉えて中堅右に飛び込む追撃の2ラン。風に乗ってスタンドインした。初回、巨人は4番のダルベックが左翼越え3ランで先制。それに対抗するように虎の4番が負けず劣らずの一発で点差を縮めた。 佐藤輝は「先制されて何とか取り返そうと