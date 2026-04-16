京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で発見された事件。逮捕されたのは父親でした。遺体は転々と動かされていた疑いも出ています。捜査の最新情報です。【写真を見る】遺体を複数の場所を転々か逮捕の父親・安達優季容疑者（37）遺棄は「1人でやった」23日朝まで安達結希さん生存確認も“誰が”は明らかにされず京都・南丹市遺体遺棄事件の捜査本部が設置されている京都府警南丹署です。きょう午後、安達優季容疑者（37）が