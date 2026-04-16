タレント指原莉乃（33）が16日までにYouTubeチャンネルを更新。親交のあるタレント小島瑠璃子（32）の不倫疑惑報道が出た当時のことを振り返った。指原は小島とコラボした今回の動画で、“誤解”に関する話題になると「これ、使うか使わないかはこじるりに任せるけど」と前置きした上で、小島の過去の不倫疑惑報道に言及。指原は小島に「絶対違うって言ったほうが良い」と言い続けていたことを明かし、「で、違ったし、実際。違う