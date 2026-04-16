猫ちゃんと遊びたいわんちゃんと、今はそっとしておいてほしい猫ちゃんのやり取りが面白いと、反響が寄せられています。 わんちゃんにしつこく遊びに誘われた猫ちゃんは、『ある場所』に緊急避難をすることに。ふたりの可愛らしいやりとりが、「コントみたい（笑）」「猫ちゃんの格好がｗ」と温かい笑いを巻き起こしています。 【動画：猫が『犬にしつこく遊びに誘われた』結果→必死に逃げようと、スリッパの中に…思わず