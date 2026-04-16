スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、世界的なトレンドになりつつある「厚底」を採用したフットサルシューズ「TIGORA OSA−1 Pro」および「TIGORA OSA−1」を、4月17日から全国のスポーツデポ、アルペンおよび公式オンラインストアで発売する。アルペングループは「スポーツをもっと身近に」というパーパスのもと、あらゆるプレイヤーのパフォーマンス向上と怪我のリスク軽減を目指し