競泳女子平泳ぎの鈴木聡美選手は4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。“ドーピング等の危機回避”のため、差し入れを受け取れないことを改めて呼び掛けました。【鈴木聡美選手がドーピング対策の注意喚起】「私も大変心苦しいですが」鈴木選手は「【注意喚起とお願い】今朝、会社から私宛に差し入れが届いたと連絡を受けました。しかしながら、ドーピング等の危機回避のため『食品・飲料』といった口にするものは特に受け取らな