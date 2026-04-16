待望の常設店「ちいかわらんど 池袋パルコ店」が、4月3日にオープンしました。癒やしとかわいさが詰まった空間で、買い物を楽しめます。【投稿】ちいかわらんどの公式Xによる最新情報全国に広がる「ちいかわらんど」のネットワーク原宿、大阪梅田、福岡パルコなど、全国主要都市で展開されている「ちいかわらんど」。新たに池袋パルコ店が加わることで、より多くの人が「ちいかわ」の世界観に触れられるようになりました。▼池袋パ