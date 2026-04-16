銀座コージーコーナーは、4月20日から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で夏季限定マドレーヌアソートを販売する。5年連続モンドセレクション金賞を受賞した人気のマドレーヌシリーズから、夏の味わいを楽しめる季節限定アソートが登場する。「夏のマドレーヌ（6個入）」厳選した国産素材にこだわり、岡山県産の桃“白鳳”、広島県産瀬戸内レモン、北海道産メロンをそれぞれ使用した夏ならではの味わいの